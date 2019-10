Comprendre et Agir

Pourquoi le roi Louis XVI a t-il été destitué en 1792 ? Rôle des imaginaires sociopolitiques en période de basculement.

Pour cette nouvelle conférence Comprendre et Agir, organisée par l'équipe de recherche STEEP, nous accueillerons Sophie Wahnich, directrice de recherche au CNRS (IIAC/EHESS). Date : 24/09/2019

24/09/2019 Lieu : Inria Grenoble Rhône-Alpes - Montbonnot Saint Martin - Grand Amphithéâtre - 11h30-13h

Le roi n'était pas détesté en 1789, loin de là il était loué comme un roi à l'écoute de ses peuples, car le Tiers État, qui représente alors 97% de la population française, attend beaucoup des États généraux convoqués pour mai 1789. Mais pour comprendre la bascule d'une souveraineté monarchique à la souveraineté populaire, il convient de prendre la mesure des déplacements des imaginaires sociaux quant à la légitimité de ce pouvoir souverain et sur la manière de l'exercer. L'imaginaire social produit une réserve de projections politiques qui se confrontent à la rugosité des événements qui viennent corriger les images dans un aller-retour entre imaginaire, expérience et réflexivité. Dans cette capacité à projeter et à critiquer le présent, les émotions jouent un rôle fondamental.

Cette conférence décrira ces déplacements, d'abord de 1770 à 1789, puis de 1789 à 1792, en essayant de montrer que l'imaginaire se nourrit toujours des expériences et des réflexions critiques.

Sophie Wahnich est directrice de recherche au CNRS (IIAC/EHESS), elle travaille entre histoire, anthropologie et études politiques sur la Révolution française. Elle interroge notre présent en écoutant les conseils, avis et perplexités vécues de nos ancêtres révolutionnaires. Pour faire passage entre ces figures fantomatiques et nous, elle fait confiance aux émotions qui se déploient quand l'injustice, la trahison, l'oppression fabriquent la résistance des acteurs qui tentent de se frayer un chemin révolutionnaire. Elle a plus particulièrement travaillé sur les émotions comme faculté de juger pendant le moment révolutionnaire.

